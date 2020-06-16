14-летний подросток на мопеде погиб после столкновения с грузовиком под Ардатовом

Очередное чудовищное ДТП произошло в Нижегородской области – и на этот раз его виновником стал 14-летний подросток. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия случилась около 15:20 во вторник, 16 июня 2020 года, в поселке Саконы Ардатовского района. 14-летний подросток катался на мопеде. На одном из перекрестков он не уступил дорогу грузовому автомобилю МАЗ. Большегруз тоже не успел затормозить, и произошло роковое столкновение.

К сожалению, в результате аварии юный мопедист скончался на месте.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются, выясняются все обстоятельства случившегося, - отметили в пресс-службе ведомства.

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