Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года составило 13995 человек

Несмотря на то, что коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области падает, число зараженных продолжает расти. По данным на 01.00 15 июня 2020 года, за сутки выявлено 215 новых случаев заболевания. Таким образом общее число зараженных выросло до 13995 человек.

- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,79. Несмотря на послабления, которые введены со вчерашнего дня в регионе, нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности: носить маски в общественных местах, не выходить из дома без особой необходимости. Каждому необходимо сохранять бдительность, беречь себя и своих близких, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Чиновник также добавил, что количество новых зараженных стало ниже, но расслабляться рано. Надо, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие одну-две недели.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 14 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13995 человек;

- число умерших выросло до 168 человек;

- число выздоровевших выросло до 6758 человек.

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