2020-06-14T19:36:50+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 июня 2020 года: Коэффициент распространения коронавирусной инфекции падает, но расслабляться рано

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции падает, но расслабляться рано.Коэффициент распространения коронавирусной инфекции падает, но расслабляться рано.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01.00 15 июня, общее число заболевших в регионе перевалило за 13,9 тысячи человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

Более 296 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на COVID-19. По количеству исследований в сутки регион входит в число лидеров в России.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде выросло до 168 человек. А количество выздоровевших превысило 6,7 тысячи нижегородцев. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,79. Несмотря на послабления, которые введены со вчерашнего дня в регионе, необходимо по-прежнему соблюдать меры безопасности.

Рубеж в тысячу зараженных преодолели три района Нижнего Новгорода. При этом в 36 районах Нижегородской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.

Также выяснилось, что шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детсадов. Право вводить свободное посещение дошкольных образовательных учреждений закреплено за муниципальными образованиями губернаторским указом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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