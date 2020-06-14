Неизвестный художник украшает фасады домов цветами из стекла

Необычные миниатюры из стекла и осколков керамической плитки появились на фасадах домов в Нижнем Новгороде.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- На улице Нартова появились милейшие работы неизвестного уличного художника, - сообщается в паблике «Типичный Нижний». - Смотрится оригинально! Кто автор, признавайтесь?

Фото: https://vk.com/typical_nn

Подписчики неоднозначно отреагировали на чужой handmade. Кому-то миниатюры пришлись по душе, а кто-то заявил, что ничего красивого в них не видит.

- Интересная задумка. Довольно необычно, - написала Ольга Карелина.

- Портят стены, - добавил Максим Кубарев.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Напомним, осенью прошлого года в приволжской столице появился «Нижегородский Бэнкси». Неизвестный создает плитки с изображением культовых музыкантов. В интервью «Комсомольской правде» анонимный художник рассказал о любви к стрит-арту и о тайне вокруг своего имени.

Фото: https://vk.com/typical_nn

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