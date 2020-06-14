Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 36 районах Нижегородской области за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе областного правительства.

При этом общее количество заболевших в регионе выросло до 13995 человек, и большая часть «ковидных» пациентов проживает не в Нижнем Новгороде, а в области (7,2 тысячи человек).

Лидерами антирейтинга являются Павловский район (852 зараженных), Дзержинск (575), Кстовский район (479), Бор (486), Дивеевский район (420), Кулебакский район (416), Богородский район (387), городской округ Семеновский (338), Сергачский район (221) и Балахнинский район (207).

КОНКРЕТНО

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (по данным на 14 июня 2020 года):

Ардатовский район – 140

Арзамас – 176

Арзамасский – 57

Балахнинский – 207

Богородский – 387

Большеболдинский – 35

Большемурашкинский – 11

Бор – 486

Бутурлинский – 29

Вадский – 11

Варнавинский район – 10

Вачский – 60

Ветлужский – 3

Вознесенский – 25

Володарский – 175

Воротынский – 18

Воскресенский – 52

Выксунский – 118

Гагинский – 29

Городецкий – 197

Дальнеконстантиновский – 65

Дзержинск – 575

Дивеевский – 420

Княгининский - 16

Ковернинский – 26

Краснобаковский – 19

Краснооктябрьский – 162

Кстовский – 479

Кулебакский – 416

Лукояновский – 59

Лысковский – 123

Навашинский– 186

Павловский – 852

Первомайский – 17

Перевозский – 30

Пильнинский – 83

Починковский – 189

Семеновский – 338

Сергачский – 221

Сеченовский – 65

Сокольский – 20

Сосновский – 136

Спасский – 41

Тонкинский – 2

Тоншаевский – 30

Уренский – 42

Чкаловский – 24

Шарангский – 14

Шатковский – 157

Шахунский – 134

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Нижний Новгород – 6 785

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