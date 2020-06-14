Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В 36 районах Нижегородской области за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе областного правительства.
При этом общее количество заболевших в регионе выросло до 13995 человек, и большая часть «ковидных» пациентов проживает не в Нижнем Новгороде, а в области (7,2 тысячи человек).
Лидерами антирейтинга являются Павловский район (852 зараженных), Дзержинск (575), Кстовский район (479), Бор (486), Дивеевский район (420), Кулебакский район (416), Богородский район (387), городской округ Семеновский (338), Сергачский район (221) и Балахнинский район (207).
КОНКРЕТНО
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (по данным на 14 июня 2020 года):
Ардатовский район – 140
Арзамас – 176
Арзамасский – 57
Балахнинский – 207
Богородский – 387
Большеболдинский – 35
Большемурашкинский – 11
Бор – 486
Бутурлинский – 29
Вадский – 11
Варнавинский район – 10
Вачский – 60
Ветлужский – 3
Вознесенский – 25
Володарский – 175
Воротынский – 18
Воскресенский – 52
Выксунский – 118
Гагинский – 29
Городецкий – 197
Дальнеконстантиновский – 65
Дзержинск – 575
Дивеевский – 420
Княгининский - 16
Ковернинский – 26
Краснобаковский – 19
Краснооктябрьский – 162
Кстовский – 479
Кулебакский – 416
Лукояновский – 59
Лысковский – 123
Навашинский– 186
Павловский – 852
Первомайский – 17
Перевозский – 30
Пильнинский – 83
Починковский – 189
Семеновский – 338
Сергачский – 221
Сеченовский – 65
Сокольский – 20
Сосновский – 136
Спасский – 41
Тонкинский – 2
Тоншаевский – 30
Уренский – 42
Чкаловский – 24
Шарангский – 14
Шатковский – 157
Шахунский – 134
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 6 785
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ИСТОЧНИК KP.RU
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