2020-06-14T12:15:16+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года выросло до 168 человек

За последние сутки в регионе скончались еще три пациента
Анастасия НАЗАРОВА
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За последние сутки число жертв коронавируса в Нижегородской области выросло до 168 человек.За последние сутки число жертв коронавируса в Нижегородской области выросло до 168 человек.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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За последние сутки число жертв коронавируса в Нижегородской области выросло до 168 человек. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в больницах скончались еще три пациента с COVID-19.

По словам заместителя губернатора, главы минздрава Давида Мелик-Гусейнова, у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

В свою очередь глава региона Глеб Никитин рассказал, что, по данным на 14 июня 2020 года, коэффициент распространения коронавируса составил 0,79.

- Несмотря на послабления, которые введены с 12 июня, нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности: носить маски в общественных местах, не выходить из дома без особой необходимости. Каждому необходимо сохранять бдительность, беречь себя и своих близких, - напомнил губернатор.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что регион опустился на седьмое место в России по количеству новых случаев заражения за последние сутки. В общей сложности диагноз подтвердился у 13995 нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 14 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13995 человек;

- число умерших выросло до 168 человек;

- число выздоровевших выросло до 6758 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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