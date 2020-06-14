«10-летний мальчик скончался в больнице»: Появились подробности смертельного ДТП в Балахнинском районе

Количество жертв страшного ДТП в Балахнинском районе увеличилось до четырех человек. В больнице скончался один из пострадавших детей - 10-летний пассажир «Мазды», сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

При этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что остальные шесть пострадавших госпитализированы в больницу: у 8-летнего ребенка и 33-летней женщины состояние средней степени тяжести, у 36-летнего мужчины, 32-летнего мужчины и 56-летней женщины состояние тяжелое (они в реанимации), а у 35-летнего мужчины состояние крайне тяжелое - он перенес оперативное вмешательство сразу после аварии.

- Медицинские работники делают все возможное. Мобилизованы дополнительные специалисты. Информация о состоянии пострадавших поступает каждый час, - написал министр на своей странице в «Инстаграме» в ночь на воскресенье.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

А в 9.00 14 июня чиновник опубликовал новые подробности смертельного ДТП. По его словам, в отделении реанимации находятся четверо пострадавших (мужчины 36, 31 и 35 лет, а также женщина 56 лет).

- Состояние у всех четверых тяжелое, стабильное. Двое из пострадавших мужчин были прооперированы ночью. Ребенок и женщина - состояние средней степени тяжести, находятся в травматологическом отделении. У ребенка состояние ближе к удовлетворительному. Врачи оказывают всю необходимую помощь, - заключил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, автокатастрофа на 358 км автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород произошла около 20.30 13 июня 2020 года. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду».

Три человека погибли и семь ранены в страшной аварии в Балахнинском районе.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры".

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