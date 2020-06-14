Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года: Выявлено 215 новых случаев заражения

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 14 июня 2020 года составляет 13995 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился еще у 215 нижегородцев.

По числу новых заболевших регион опустился на седьмое место в России. В Москве за сутки диагноз подтвердился у 1477 человек, в Московской области - у 717, в Санкт-Петербурге - у 256, в Свердловской области - у 254, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 229, а в Воронежской области - у 219.

- Нижегородские медики показывают очень высокие результаты в борьбе с новой угрозой, но вместе с тем важно восстанавливать объемы оказания плановой помощи. Хороший медицинский резерв позволяет нам проводить качественное планирование процесса стабилизации ситуации в регионе, - отметил ранее глава региона Глеб Никитин.

Напомним, в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом. Развернуто почти 5,6 тысячи коек в больницах для пациентов с COVID-19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 14 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13995 человек;

- число умерших выросло до 168 человек;

- число выздоровевших выросло до 6758 человек.

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