2020-06-12T13:40:14+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 июня 2020 года выросло до 6580 человек

Почти половина нижегородцев, переболевших коронавирусом, выздоровела
Елена ЛАЗАРЕВА
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Почти половина заболевших нижегородцев победили болезнь.Почти половина заболевших нижегородцев победили болезнь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 12 июня 2020 года, 6 601 жителей региона, то есть 48,7% от общего числа заболевших, успешно победили болезнь. Нижегородская область по количеству новых заболевших занимает четвертое место в общероссийском рейтинге, но и по числу выздоровевших – тоже. Больше этот показатель только у Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

За сутки еще 331 человек были выписаны из больниц региона. И этот показатель растет.

«Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, максимальное количество выздоровевших за все время пандемии было зарегистрировано 9 июня – 818 человек. В остальные дни июня этот показатель не поднимался выше 279 человек за сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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