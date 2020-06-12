2020-06-12T12:50:33+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 июня 2020 года выросло до 159 человек

У большинства умерших коронавирус сопровождался хроническими заболеваниями
Елена ЛАЗАРЕВА
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За минувшие сутки скончались еще семь нижегородцев, заболевших коронавирусомЗа минувшие сутки скончались еще семь нижегородцев, заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 12 июня 2020 года от коронавируса скончались еще 7 жителей области, и это самый высокий показатель на текущей неделе. Таким образом, число летальных случаев достигло 159. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

На 12 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,88, сообщил глава региона Глеб Никитин. И подчеркнул, что нижегородцам по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности, несмотря на введенные послабления. «Необходимо сохранять бдительность, беречь себя и своих близких», - добавил Глеб Никитин.

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 11 июня 2020 года перевалило за 13,5 тысячи человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за истекшие сутки диагноз подтвердился еще у 303 нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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