Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 июня 2020 года выросло до 159 человек

По данным на 12 июня 2020 года от коронавируса скончались еще 7 жителей области, и это самый высокий показатель на текущей неделе. Таким образом, число летальных случаев достигло 159. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

На 12 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,88, сообщил глава региона Глеб Никитин. И подчеркнул, что нижегородцам по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности, несмотря на введенные послабления. «Необходимо сохранять бдительность, беречь себя и своих близких», - добавил Глеб Никитин.

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 11 июня 2020 года перевалило за 13,5 тысячи человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за истекшие сутки диагноз подтвердился еще у 303 нижегородцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.