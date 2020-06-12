2020-06-12T10:53:43+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 июня 2020 года: Выявлен 221 новый случай заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 13562 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается напряженной.Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается напряженной.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 11 июня 2020 года перевалило за 13,5 тысячи человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за истекшие сутки диагноз подтвердился еще у 221 нижегородца.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвертую строчку среди регионов России по количеству заболевших. Больше пациентов с COVID-19 за сутки выявили только в Москве (1714 человек), Московской области (730), Свердловской области (320) и Санкт-Петербурге (274).

Как подчеркнул в четверг, 11 июня, глава региона Глеб Никитин, ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается напряженной. Однако губернатор счел возможным ослабить режим повышенной готовности и внес изменения в соответствующий указ. В частности, с соблюдением некоторых правил разрешено работать учреждениям культуры и зоопаркам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 12 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13562 человека;

- число умерших выросло до 159 человек;

- число выздоровевших выросло до 6580 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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