2020-06-11T16:26:32+03:00
Общество

Наладчик станков АПЗ Евгений Соколов награжден Благодарностью губернатора Нижегородской области

Заводскому рабочему доверяют сложные в обработке детали
Анастасия НАЗАРОВА
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Начальник цеха № 51 Сергей Дуруев вручает наладчику Евгению Соколову Благодарность губернатора. Фото: Елена Галкина.Начальник цеха № 51 Сергей Дуруев вручает наладчику Евгению Соколову Благодарность губернатора. Фото: Елена Галкина.
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Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха № 51 АО «Арзамасский приборостроительный завод» Евгений Соколов награжден Благодарностью губернатора Нижегородской области.

По словам начальника цеха № 51 Сергея Дуруева, эта награда заслуженная: Евгений Соколов ответственный работник, на которого всегда можно положиться.

На Арзамасский приборостроительный завод Евгений пришел в 2006 году учеником оператора станков с ПУ и попал к опытному и требовательному наставнику Борису Суслову. Тот научил парня быть внимательным, добросовестным и трудолюбивым.

- Первые месяцы работы меня, если честно, не впечатлили, - признался Евгений Соколов. - Даже задумывался о переводе. Но постепенно втянулся, коллектив поддержал, и сейчас ни капли не жалею, что остался в цехе.

Сегодня у него уже шестой разряд. Евгению доверяют сложные в обработке детали, а еще он отлично затачивает режущий инструмент, что в деле наладчика очень важно. За 14 лет работы накопил хороший опыт, так что сегодня сам может другим помочь. А если что-то не получается, не боится спросить совета у более опытных коллег.

- В нашей работе ошибки недопустимы, потому что могут привести к серийному браку, - отметил Евгений. - Я стараюсь приходить на работу с хорошим настроением. А если что-то не так, то после общения с заводскими ребятами все встает на свои места.

Есть у нашего героя и дело для души - это ремонт машин. Своего «железного коня» автосервисам он не доверяет, все делает сам. Да и друзьям готов помочь, чтобы их машины тоже заводились с пол-оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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