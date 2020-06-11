2020-06-11T16:06:29+03:00
Общество

Арзамасский приборостроительный завод наладил серийное производство бактерицидных рециркуляторов

Ежемесячно планируется изготавливать до 1000 приборов
Анна МИГАЛОВА
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Отгрузка рециркуляторов на АПЗ идет ежедневно. В первую очередь приборы отправляются в больницы, школы и детсады. Фото: Александр Барыкин.Отгрузка рециркуляторов на АПЗ идет ежедневно. В первую очередь приборы отправляются в больницы, школы и детсады. Фото: Александр Барыкин.
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Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина запустил серийный выпуск бактерицидных рециркуляторов. Производственные мощности сборочного цеха № 55 АПЗ позволяют выпускать 50 рециркуляторов ежедневно и тысячу в месяц.

- Мы ждали комплектацию. Как только она подошла, сразу начали серийное производство, - рассказала Светлана Кремнева, начальник отдела планирования и снабжения производства гражданской продукции. - Надеемся, что теперь будем выдавать рециркуляторы с определенной ритмичностью.

Отметим, что на складе приборы не задерживаются, а сразу в день изготовления уходят потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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