2020-06-11T13:40:23+03:00
Общество

Похудевшая на 100 кг нижегородка стала матерью в четвертый раз

Участница шоу «Взвешенные люди» Елена Садикова родила сына [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Сбросив на "Взвешенных людях" 74 кг, нижегородка решила не останавливаться на достигнутом и распрощалась еще парой десятков лишних кило.Сбросив на "Взвешенных людях" 74 кг, нижегородка решила не останавливаться на достигнутом и распрощалась еще парой десятков лишних кило.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Участница телепроекта «Взвешенные люди» Елена Садикова, которой удалось избавиться от 100 кг лишнего веса, родила сына. Малыш весом 3,2 кг и ростом 50 см появился на свет 10 июня 2020 года, сообщила нижегородка в «Инстаграме».

- Пока он в реанимации, не совсем раскрылись легкие. Дай бог, завтра наша встреча произойдет. Все будет хорошо! Какой он сладкий и нежный, - поделилась роженица.

Елене Садиковой пришлось прилично попотеть, чтобы избавиться от набранных килограммов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елене Садиковой пришлось прилично попотеть, чтобы избавиться от набранных килограммов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Выбирала между операцией и сыном

Напомним, покинув проект «Взвешенные люди», Елена Садикова решила не останавливаться на достигнутом и продолжила работу над своим телом. По возвращению домой жительница Выксы скинула еще 22 кг, после чего ее взяли в проект под названием «Красота на миллион». Тогда Садикова перенесла несколько пластических операций, позволивших ей избавиться от обвисшей в результате похудения кожи. А за полтора месяца до следующей операции женщина узнала, что снова ждет ребенка.

Нижегородка на всю страну призналась, что не планировала заводить еще одного ребенка (у них с мужем три дочки). Поэтому в конечном итоге ей пришлось выбирать: сохранять беременность, прекратив участие в проекте по улучшению своей внешности, или ограничиться тремя детьми и спокойно готовиться к новому оперативному вмешательству. Сделать выбор ей помогли близкие, которые заявили: конечно, оставляй ребенка, нечего тут и думать! Елена прислушалась.

- Я набралась смелости, позвонила своему хирургу и рассказала, что я вот такая чудесница и жду ребенка. Она ответила, что это прекрасно. Сказала, чтобы я спокойно вынашивала ребенка и не переживала - они меня подождут, - рассказала уроженка Выксы.

Елена Садикова во время беременности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Садикова во время беременности.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Без кесарева сечения никак

По медицинским показаниям было решено провести кесарево сечение - сама бы Елена Садикова родить не смогла. Планировалось, что операцию будут делать во второй половине июня, но 11-го числа у роженица подскочило давление, и это накануне трехдневных праздников!

- Вчера мое давление поднялось до 160 на 110, поэтому решили не рисковать, оставляя меня на долгие выходные, и прооперировать в этот же день после обеда. Я старалась не волноваться, ведь за плечами такой путь операций, но войдя в реанимацию, меня накрыло. Все заходило ходуном, - вспоминает нижегородка. - Кололи мне в спину, поскольку общий наркоз сразу не рассматривали из-за возможности не успеть вытащить ребенка за три минуты.

До этого в семье Садиковых рождались только девочки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

До этого в семье Садиковых рождались только девочки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роженица призналась, что боли во время операции не чувствовала, однако понимала все, что творилось вокруг. Она была в сознании и поддерживала беседу с врачами.

- Я услышала первый крик ребенка, разревелась. Мне его показали, правда, разглядеть в кровяных тонах не смогла, сами понимаете. Все это время он попискивал, пока его обрабатывали и занимались мной, - рассказала Елена.

Через некоторое время к четырежды маме подошел детский врач и сообщил, что малыша переводят в реанимацию, так как легкие его не совсем раскрылись. Та, конечно, принялась реветь, но врачам удалось ее успокоить, заверив, что с новорожденным в итоге все будет хорошо!

- Принесли мне его уже завернутого в пеленки. Руками я взять его не могла, так как они были пристегнуты, но я жадно принялась его целовать. Боже, это непередаваемые ощущения. Он такой мягкий, нежный, сладкий, такой крошечный, пахнущий молочком, - заявила Елена.

По ее словам, появление сына в их семье вызвало невероятную бурю эмоций. Оно и ясно: до этого были девочки, а тут мальчик - богатырь! Особенно счастлив отец, который всю жизнь мечтал о наследнике.

- Муж носится по дому как конь! На пятом десятке стал наконец отцом сына, - добавила нижегородка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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