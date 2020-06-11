Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года: Выявлено 303 новых случая заражения

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 11 июня 2020 года перевалило за 13,3 тысячи человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился еще у 303 нижегородцев.

Сейчас регион делит четвертое место по числу новых заболевших в России. Больше пациентов с COVID-19 за сутки выявили только в Москве (1436 человек), Московской области (724), Свердловской области (312) и Санкт-Петербурге (303).

Добавим, что примерно 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, поскольку у них болезнь протекает без симптомов или в легкой форме. Более 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек - в обсерваторах.

- Нижегородские медики показывают очень высокие результаты в борьбе с новой угрозой, но вместе с тем важно восстанавливать объемы оказания плановой помощи. Хороший медицинский резерв позволяет нам проводить качественное планирование процесса стабилизации ситуации в регионе, - отметил глава региона Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 11 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13341 человека;

- число умерших выросло до 152 человек;

- число выздоровевших выросло до 6269 человек.

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