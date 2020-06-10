16-летняя школьница сбежала из приюта, но ее поймали и вернули в семью, «где ее обижают»

Бывшая ученица спецшколы № 27 Автозаводского района Нижнего Новгорода уже не раз сбегала из родительского дома. Свой порыв оказаться как можно дальше от родных краев девушка объясняет нежеланием находиться с родителями, которые ее обижают. По крайней мере, такую версию 16-летняя Катя (имя изменено. - Прим. ред.) озвучила своему взрослому парню Евгению М.

Когда девушка сбежала из дома в прошлый раз (это было 17 декабря 2019 года), ее в итоге нашли в Балахнинском приюте, куда она попросилась сама. Вроде как там она решила жить до наступления своего совершеннолетия. Однако недавно в редакции «Комсомольской правды» раздался звонок: обеспокоенные родители разыскивали дочку, которая в очередной раз подалась в бега. Правда, теперь сбежала не из квартиры на Автозаводе, а из социально-реабилитационного центра в области.

- Точно со своим Женей сбежала! А полиция вновь бездействует. Я хоть лишен родительских прав, но все равно не перестану отстаивать права своих детей. Они должны жить дома, - заявил Вячеслав П. в беседе с «Комсомолкой».

Со слов мужчины, Катя ушла из балахнинского социально-реабилитационного центра 16 апреля. Они с матерью пытались дозвониться до девочки, но тщетно. А когда ребенок все же появился в сети, получили сообщение: «Пришлите мне восемь тысяч рублей. Тогда приеду домой». Сумма, конечно, немаленькая, но родители сделали то, о чем попросила их сбежавшая дочка. Однако дома она так и не появилась.

- Заметили, что она наконец открыла доступ к своим страничкам в соцсетях. Списывается там с кем-то. Гуляет. Ей хорошо! - возмущается мужчина. - А ведь она украла 90 тысяч рублей в этом социально-реаблитационном центре. Вместе с Женей своим украла! А полиции хоть бы что. 16-летняя девчонка ушла в неизвестном направлении с такой суммой. Уже месяц в розыске. Но нет, ничего не делают и не хотят делать.

«Комсомольская правда» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. Ответ пришел в начале июня.

- Несовершеннолетняя с указанными вами данными была разыскана 20 мая 2020 года и возвращена к месту проживания. Заявление о пропаже несовершеннолетней поступило в ОМВД России по Балахнинскому району 16 апреля 2020 года от замдиректора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, - заявили в полиции. - Заявлений в полицию о хищении этой девочкой денежных средств не поступало.

В Главке также добавили, что отец девочки лишен родительских прав, а по матери вопрос только решается. При этом ранее «Комсомолка» рассказывала, что Катя сама написала заявление с просьбой лишить родительницу прав в отношении нее.

- Катя ни за что не вернется домой в семью, где ее обижают, - заявил молодой человек Кати Евгений М.

Девочка рассказывала парню, что лишенный прав отец неоднократно избивал ее. В качестве доказательств демонстрировала синяки на руках и коленях. Достается дома и 14-летнему Феде. Ему родитель едва ли палец не сломал.

- Мы встречаемся, у нас все серьезно. Не знаю, может, и поженимся, но пока я об этом не думаю. Мы ведь постоянно с ней ругаемся из-за ее родителей. Она мне высказывает какие-то претензии, и случается ругань, - разоткровенничался собеседник «Комсомолки». - Отец ее говорит, что был секс. Но его не было! Катя, конечно, говорила, что хочет. Я ей сказал: «Как хочешь - терпи, не терпи. А пока не исполнится восемнадцать, я к тебе не притронусь».

Отметим, что сама Катя на связь с «Комсомольской правдой» не выходит, игнорируя смс-ки и сообщения в соцсетях.

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