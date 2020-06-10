«Приехала к больной матери и стала бомжом»: Нижегородку без ступней, найденную на помойке в Забайкалье, поместили в приют

Дичайшая история приключилась с нижегородкой в Забайкалье. Женщину лет пятидесяти с ампутированными стопами нашли в землянке недалеко от кладбища в Борзинском районе. По информации местных СМИ, о себе она почти ничего не помнит, но уверяет, что раньше жила в Нижнем Новгороде и очень хочет туда вернуться. «Комсомольская правда» выяснила, каким образом несчастная очутилась в другом регионе и кто за ней приглядывает после инсульта.

На помойке рядом с кладбищем нижегородка живет уже несколько лет. Фото: https://vk.com/novgorod_52

Вылечили и отвезли на помойку

В Борзю (административный центр Борзинского района Забайкальского края. - Прим. ред.) нижегородка приехала примерно в 2008 году. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, в то время там проживала ее тяжелобольная мать, которой требовался уход. Что в итоге стало со старушкой, неизвестно. Да только с тех самых пор заботливая дочь проживает на помойке рядом с местным кладбищем.

- Наши следователи разыскали двух товарищей по несчастью, с которыми она жила на помойке. Один из них рассказал, что зимой 2019 года их подруга сильно напилась и ушла из «дома». Нашли ее спустя некоторое время спящей возле свалки. А поскольку дело было зимой, без обморожения не обошлось, - пояснил собеседник «КП-Нижний Новгород».

Знакомый подкатил к спящей подруге тележку, оказавшуюся неподалеку, погрузил на нее продрогшее дело и отвез в землянку. А уже оттуда каким-то чудом вызвал «Скорую». Медики, к удивлению бродяг, вскоре приехали и забрали пострадавшую в больницу. Однако было уже поздно - ступни пациентки были обморожены, потому их пришлось ампутировать.

Через некоторое время женщина позвонила своему сожителю с мольбой: «Забери меня, не могу я тут больше!» Но к моменту, когда чуткий друг приехал на помощь, след ее простыл. В больнице, конечно, пропаже удивились. Куда и как могла сбежать пациентка, которая только что перенесла тяжелую операцию?

- Причем ее ведь положили в больницу без документов. Ни фамилии, ни имени она не назвала. Поэтому где искать ее, никто не знал, - уточнили в следственном управлении.

В общем, медики махнули рукой: сбежала, значит, так надо. В конце концов помощь ей была оказана, а дальше как хочет. Однако спустя год безымянная нижегородка вновь оказалась на больничной койке, уже с инсультом.

- Кажется, это было в январе 2020 года. «Скорую» ей снова вызвал сосед по землянке. Медики, конечно, помогли женщине, но удерживать ее в больнице не стали. Главврач приказал отвезти пациентку домой, а медбратья взяли да привезли ее обратно на помойку, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Условия проживания в самодельной землянке не самые лучшие. Фото: https://vk.com/novgorod_52

Уголовного дела не будет

Там она и жила, пока местные журналисты не пожаловали в «гости». Увиденное их шокировало: хозяйка самодельного жилища не могла связать двух слов (последствия инсульта), правая сторона тела у нее парализована, а стопы вовсе отсутствуют. Весть о находке тут же облетела читинские средства массовой информации, а уже их статьи про жительницу помойки привлекли внимание следователей.

22 мая 2020 года на сайте ведомства появилось сообщение о том, что глава следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки по факту публикаций в СМИ и соцсетях информации о пожилой женщине, проживающей в землянке рядом с кладбищем. Результаты проверки не заставили себя ждать.

- По итогам проверки признаков халатности в действиях должностных лиц медучреждений, занимавшихся лечением бездомной женщины не выявлено. На этом основании в возбуждении уголовного дела отказано. Однако выделены и направлены в полицию материалы по факту оставления в опасности женщины врачами. Речь идет о том факте, когда «Скорая» привезла женщину на мусорную свалку, откуда ее и госпитализировали с признаками инсульта, - пояснили «КП-Нижний Новгород» в следственном управлении.

Кстати, в настоящее время нижегородка находится в социальном приюте в Чите, где за ней осуществляется надлежащий уход. И, кажется, сбегать оттуда женщина пока не планирует.

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