2020-06-10T12:59:04+03:00
Общество

Новые меры защиты и поддержки сотрудников введены на Арзамасском приборостроительном заводе

С 1 июня 2020 года работники обязаны уходить на самоизоляцию, если контактировали с больными COVID-19
Анна МИГАЛОВА
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Фото: Александр Барыкин.Фото: Александр Барыкин.
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На Арзамасском приборостроительном заводе им. П. И. Пландина разрабатываются и реализуются новые меры по защите и поддержке сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции.

С 1 июня 2020 года на предприятии действует новый приказ по режиму работы и оплате труда тех, кто находится в режиме самоизоляции. Работники уходят на самоизоляцию, если контактировали с больными COVID-19 или проживают вместе с теми, кто находится на карантине, и контакты с ними исключить невозможно. Оплата труда таким сотрудникам, в случае если у них нет листка нетрудоспособности, производится исходя из действующих тарифных ставок (окладов) с учетом установленных надбавок. Списки находящихся на самоизоляции готовят служба охраны труда совместно с медпунктом.

Фото: Александр Барыкин.

Фото: Александр Барыкин.

В мае на заводе были введены в действие два приказа: о противоэпидемических мероприятиях и о категориях лиц, подлежащих самоизоляции, и мерах их поддержки.

Первый документ регламентирует обязательное выполнение работниками санитарно-эпидемиологических требований: это строгий масочный режим, соблюдение дистанции, дезинфекция, незамедлительное информирование руководителей подразделений о хронических заболеваниях или признаках ОРВИ и др.

Второй приказ касается сотрудников, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции: это лица старше 65 лет, те, кто имеет хронические заболевания, и беременные женщины. Им предоставляется по желанию ежегодный отпуск либо нерабочие дни на самоизоляции оплачиваются по той же схеме - действующие тарифы (оклад) плюс надбавки.

Кроме того, есть категории сотрудников, которые в нынешних условиях могут воспользоваться правом оформления ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения заработной платы. Это лица старше 60 лет и те, кто имеет детей до 14 лет (если нет возможности с кем-то оставить ребенка).

Все нововведения будут действовать на АПЗ до снятия в Нижегородской области режима повышенной готовности.

ОФИЦИАЛЬНО

Андрей Капустин, генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина:

- АПЗ как социально ответственное предприятие в нынешних непростых условиях продолжает заботиться о здоровье своих сотрудников. Каждый случай заболевания среди приборостроителей сегодня берется на контроль, даже если по симптоматике он не совпадает с официально представленными признаками COVID-19. Мы не допускаем на работу сотрудников с любыми признаками инфекции, отправляем их домой для получения медицинской помощи и соблюдения домашнего карантина. С целью минимизации контактов возобновили автобусное сообщение для доставки приборостроителей на работу и обратно. Это делается ради всего трудового коллектива, сохранения здоровья каждого сотрудника и нашей эффективной и успешной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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