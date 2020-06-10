«Список памяти» погибших от COVID-19 врачей пополнили пять медиков из Нижнего Новгорода

Пятерых нижегородцев внесли в федеральный список медработников, погибших во время пандемии коронавируса. По данным на 10 июня, в «Список памяти» включены 397 медиков из разных уголков России.

На сайте независимого проекта сообщается, что список пополняют врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другие медицинские работники, умершие от COVID-19.

- Многие журналисты просят рассказать о списке - кто это придумал, зачем, почему и так далее. Мы не хотим об этом говорить, потому что это не про нас. Это про погибших коллег, - отмечают создатели «Списка».

При этом отмечается, что задача проекта - сохранить память о погибших медиках, а не вести правильную статистику. По их словам, правильную статистику ведут официальные лица.

- Они могут делить умерших на правильных и неправильных, с положительным анализом или отрицательным, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: первый - медицинский работник, второй - умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания, - говорится на сайте проекта.

В настоящий момент в «Списке памяти» числятся пять медработников из Нижнего Новгорода:

- Алексей Аристов, замглавного врача по хирургии больницы № 33 Нижнего Новгорода (умер в 62 года);

- Юрий Зигмантович, хирург Приволжского исследовательского медуниверситета (умер в 77 лет);

- Николай Перевезенцев, водитель скорой помощи Канавинской подстанции (умер в 64 года);

- Нина Русова, медсестра больницы № 12 Нижнего Новгорода (умерла в 65 лет);

- Ольга Семенова, рентгенолаборант клинической больницы «РЖД-Медицина» (умерла в 56 лет).

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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