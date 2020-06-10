Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 июня 2020 года выросло до 150 человек

Вместе с числом заболевших коронавирусом в Нижегородской области растет число умерших от этого смертельно опасного заболевания. Так, за минувшие сутки пришло подтверждение еще по пяти жертвам COVID-19. В общей сложности от коронавирусной инфекции скончались 140 нижегородцев.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. А заместитель губернатора Нижегородской области, глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что по-прежнему важно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

- С наступлением жаркой погоды хочется больше времени проводить на улице. Специалисты подтверждают, что шансов заразиться вирусом на открытом воздухе меньше, чем в помещениях. Но когда люди находятся рядом и без масок, риск значительно возрастает, - подчеркнул чиновник.

Напомним, официально в регионе насчитывается 13083 человека, заболевших коронавирусом. Причем только за последние сутки диагноз подтвердился у 304 нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 10 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13038 человек;

- число умерших выросло до 150 человек;

- число выздоровевших выросло до 6026 человек.

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