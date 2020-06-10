Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 июня 2020 года: Выявлено 304 новых случая заражения

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области перевалило за 13 тысяч человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился еще у 304 нижегородцев.

Таким образом регион по-прежнему на четвертом месте в России по числу новых пациентов с COVID-19. Первая тройка также не изменилась: Москва (1195), Московская область (735) и Санкт-Петербург (313).

- Нижегородские медики показывают очень высокие результаты в борьбе с новой угрозой, но вместе с тем важно восстанавливать объемы оказания плановой помощи. Хороший медицинский резерв позволяет нам проводить качественное планирование процесса стабилизации ситуации в регионе, - отметил глава региона Глеб Никитин.

Сообщалось, что карантин для въезжающих в Нижегородскую область могут заменить тестированием на коронавирус. Вместе с тем губернатор заявил, что не будет снимать ограничения вслед за Москвой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 10 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13038 человек;

- число умерших выросло до 150 человек;

- число выздоровевших выросло до 6026 человек.

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