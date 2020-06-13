Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 июня 2020 года: День России проходит в онлайн-формате, открыт зоопарк «Лимпопо»

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01:00 13 июня оно преодолело отметку в 13,5 тысяч человек. «Комсомолка» собрала для вас последние новости о Covid-19 в регионе.

С сегодняшнего дня, 13 июня, с некоторыми ограничениями возобновлена работа нижегородского зоопарка «Лимпопо». Для посещения будут доступны только открытые экспозиции животных. Кроме того, посетителям придется соблюдать социальную дистанцию.

В необычном формате в этом году прошел День России. Традиционные концерты перенесли в онлайн. Глава региона Глеб Никтин поздравил нижегородцев в Инстаграме и разместил видео красочного светового шоу, которое демонстрировалось на стенах нижегородского Кремля.

Также на страницах областного Минкульта в соцсетях можно посмотреть красочное шоу на здании Нижегородской ярмарки.

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