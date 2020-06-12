2020-06-11T22:48:35+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 июня 2020 года: открываются музеи и зоопарки, в регион поступила первая партия лекарства от COVID-19

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 12 июня 2020 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижегородской области разрешено возобновить деятельность музеям, зоопаркам, библиотекам и учреждениям дополнительного образованияВ Нижегородской области разрешено возобновить деятельность музеям, зоопаркам, библиотекам и учреждениям дополнительного образованияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01:00 12 июня их число приближается к 13,5 тысячам человек. «Комсомолка» собрала для вас последние новости о Covid-19 в регионе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ «О режиме повышенной готовности». Согласно указу, разрешено возобновить деятельность музеям, зоопаркам, библиотекам и учреждениям дополнительного образования.

На склад ГП НО «Нижегородская областная фармация» поступила первая партия лекарства «Авифавир», предназначенного для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Со вчерашнего дня в Нижегородской области снова действуют льготные проездные.

Между тем, в Нижегородской области продолжает расти число выздоровевших. По данным на 01:00 12 июня, их число составило уже 6219 человек. А за минувшие сутки было зафиксировано рекордно малое количество летальных исходов – 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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