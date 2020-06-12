2020-06-11T22:16:24+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 июня 2020 года составило 13341 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 303 новых случая заражения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Ситуация с распространением вируса в Нижегородской области остается напряженнойСитуация с распространением вируса в Нижегородской области остается напряженнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заболевших коронавирусом на 01:00 12 июня составило 13341 человек. Количество зараженных продолжает увеличиваться, за минувшие сутки их стало на 303 человека больше.

По сводном рейтинге коронавируса Нижегородская область продолжает занимать четвертое место, первые три по-прежнему занимают Москва, Московская область и Северная столица.

Вчера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ «О режиме повышенной готовности». Но отметил, что переход ко второму этапу пока невозможен, так как «ситуация в части распространения вируса в области остается напряженнои ». Однако, подчеркнул губернатор, акцент смещается - с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требовании юридическими лицами и организаторами мест пребывания.

Напомним, информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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