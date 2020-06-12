Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 июня 2020 года составило 13341 человек

Количество заболевших коронавирусом на 01:00 12 июня составило 13341 человек. Количество зараженных продолжает увеличиваться, за минувшие сутки их стало на 303 человека больше.

По сводном рейтинге коронавируса Нижегородская область продолжает занимать четвертое место, первые три по-прежнему занимают Москва, Московская область и Северная столица.

Вчера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ «О режиме повышенной готовности». Но отметил, что переход ко второму этапу пока невозможен, так как «ситуация в части распространения вируса в области остается напряженнои ». Однако, подчеркнул губернатор, акцент смещается - с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требовании юридическими лицами и организаторами мест пребывания.

Напомним, информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.