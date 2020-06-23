SKODA Rapid: светлая личность

Всегда приятно встретить хорошего знакомого после нескольких лет разлуки, но двойная радость — если он не провел эти годы впустую, и общаться с ним стало интереснее. Именно такова самая бюджетная модель ŠKODA: с одной стороны, это все тот же Rapid, который мы знаем и любим, с другой — он как минимум подкачал мышцы и получил второе высшее образование.

Встречаем, как водится, по одежке, которая стала наряднее и богаче. Спереди новый Rapid почти неотличим от европейской ŠKODA Scala, получившей за дизайн престижную премию Red Dot: та же шестиугольная радиаторная решетка в блестящей окантовке, тот же дружелюбный взгляд треугольных фар. Они, кстати, уже по умолчанию имеют светодиодные блоки ближнего света, а на нашем автомобиле в топовом исполнении Style в них вовсе нет обычных ламп, о чем свидетельствуют «брови» ходовых огней, также, разумеется, светодиодных. На инновационные источники переведены и изящные L-образные задние фонари, придающие корме легкости и динамики: говорят, дизайнеры вдохновлялись темой знаменитого чешского хрусталя. А еще сзади обращает на себя внимание надпись ŠKODA вместо эмблемы на крышке багажника.

Фото: Автоцентр Злата

В салоне одним из главных центров притяжения стало новое рулевое колесо с двумя спицами: до сих пор подобные решения встречались нам только на автомобилях премиум-класса. Металлические джойстики управления второстепенными функциями оказались не только красивыми, но и очень удобными: немного привыкнув, ими начинаешь пользоваться без особой нужды, не столько для смены радиостанции или перелистывания показаний компьютера, сколько для того, чтобы ощутить рифленую поверхность и податливость при нажатии. Хотя и дисплей новой мультимедийной системы очень неплох: отличная графика и отменное быстродействие вкупе с возможностью «отзеркалить» экран смартфона выглядят как еще одна небезосновательная претензия на премиальность.

Кстати, упомянутый дисплей, выполненный в модном форм-факторе отдельного планшета, теперь является атрибутом базовой комплектации, — правда, там он не восьмидюймовый, как у нас (данный комплекс носит имя Bolero), а чуть меньше (Swing). Консерваторов порадуют сохранившиеся физические ручки управления аудиосистемой, но могут огорчить USB-разъемы: дело не в количестве — в нашем автомобиле два гнезда впереди и два сзади, — а в том, что они сделаны в новом стандарте USB-C. Впрочем, на сегодняшний день вопрос решается с помощью копеечного переходника, а через два-три года мы наверняка будем благодарить разработчиков за такую прозорливость, ведь технологии шагают вперед семимильными шагами.

Фото: Автоцентр Злата

Еще одна примета прогресса — черная квадратная заглушка в нижней части переднего бампера, за которой скрыт радар системы Front Assist. Это система контроля дистанции до автомобиля, движущегося впереди, и мы смогли оценить ее эффективность, попав в солидный затор на ремонтируемом участке дороги. Благодаря пробке у нас было достаточно времени для того, чтобы познакомиться с мультимедийными возможностями, побродить по меню различных настроек, вдоволь поиграть с выбором оттенков светодиодной подсветки салона. Во всем этом наш Rapid ничем не уступает многим автомобилям классами-двумя выше, как и в запасе пространства для пассажиров на втором ряду сидений, — хотя последнее уже давно общепризнанный факт.

Фото: Автоцентр Злата

Глупо было бы не воспользоваться знаменитой чешской практичностью, воплощенной в фирменном девизе Simply Clever, и мы запланировали поездку на дачу, за сотню километров от города. В очередной раз пришлось поразиться тому, сколько скарба помещается в такой компактный и изящный автомобиль и какой удобный доступ в багажник обеспечивает огромная пятая дверь, снабженная забавным фирменным «хлястиком» для закрывания. Очень кстати пришлись крючки для сумок, оригинальный фиксатор-разделитель, который крепится на «липучках», и двусторонний ковер, ворсовый с одной стороны и резиновый с другой. Увы, не пришлось воспользоваться 12-вольтовой розеткой в багажнике и возможностью сложить спинки задних сидений: в такой конфигурации объем багажника составляет без малого полтора кубометра.

На трассе порадовали круиз-контроль с ограничителем скорости и скромный расход топлива, который демонстрирует 1,6-литровый атмосферный двигатель, отлично зарекомендовавший себя в плане надежности. Аналогичной репутацией обладает шестиступенчатая автоматическая коробка передач: в режиме Drive она работает мягко и плавно, с готовностью переходя на высшие ступени. На прямой машина стоит непоколебимо, не требуя подруливаний, несмотря на довольно «короткий» рулевой механизм: можно ехать расслабленно, благо оба подлокотника (левый — в двери, правый — откидной, регулируемый в двух направлениях) снабжены мягкими накладками. На длинных волнах нет и намека на раскачку, но вот неровности с острыми краями порой отзываются толчками, что замечают и пассажиры.

Фото: Автоцентр Злата

Однако им пришлось взять свои слова обратно, как только мы съехали на грунтовку, без чего редко обходятся дачные поездки. Подвеска моментально превратилась из жестковатой в энергоемкую, и вкупе с приличным для легкового автомобиля 17-сантиметровым дорожным просветом это позволило не слишком осторожничать с выбором скорости и траектории. Кроме того, все обратили внимание на отличную шумоизоляцию: если прежде она позволяла беседовать на высокой скорости, не повышая голоса, то теперь и шасси оказалось на редкость молчаливым, лишь позвякивали в багажнике наши припасы. Вот только Front Assist пришлось отключить, поскольку система панически реагировала на высокую траву.

Обратно пришлось ехать налегке, и здесь Rapid раскрылся с другой стороны. Качнув рычаг «автомата» назад, активируем спортивный режим, в котором коробка дольше держит пониженные передачи, заставляя двигатель порыкивать на высоких оборотах. Переключения становятся более резкими, хотя и не до дискомфорта, а при желании можно перейти и в ручной режим — так удобнее подхлестывать мотор при напряженных обгонах. Красивый руль оказывается еще и информативным, а поведение машины в поворотах — азартным, без лишних кренов и «спрыгивания» с траектории. Конечно, любителям активного драйва лучше предпочесть топ-версию со 125-сильным турбомотором и роботизированной трансмиссией, которая разгоняется до 100 км/ч почти на три секунды быстрее нашего автомобиля.

Однако для большинства покупателей подобных машин на первом месте стоит все же цена, и именно в этом заключается главный приятный сюрприз. С обновлением Rapid не подорожал, а даже подешевел, особенно с учетом акции Start Edition, подразумевающей скидку в 25 тысяч рублей почти на все версии. При этом, помимо всего описанного, покупатель получает образцовую эргономику, отличную обзорность, приборы с фирменной радиальной оцифровкой, — короче говоря, все то, чем и прежде славился Rapid. А еще в базовой комплектации имеется скребок для льда, он же увеличительное стекло и линейка, а зонт, убирающийся под переднее пассажирское сиденье, можно докупить даже к самой доступной комплектации. Чешский бренд остается верным себе даже в мелочах, а индивидуальность всегда в цене.

Фото: Автоцентр Злата

Кстати, именно индивидуальный тест-драйв предлагает всем желающим АВТОЦЕНТР ЗЛАТА, официальный дилер SKODA в Нижнем Новгороде, предоставивший нам автомобиль. Мероприятие проводится по специально разработанной программе, с учетом всех санитарных требований в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Для участников тест-драйва нового SKODA RAPID предусмотрены подарки, специальные условия на покупку и активности в рамках программы SKODA FAMILY.

Цены и комплектации

Entry — от 792000 руб.

Стальные диски 6J x 15, шины 185/60 R15

Светодиодные фары, дневные ходовые огни, задние фонари

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Электронная система курсовой устойчивости

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Крепления для детских кресел ISOFIX

АБС

Индикатор давления в шинах

Регулировка руля по высоте и вылету

Электростеклоподъемники впереди

Обогреваемые форсунки омывателя ветрового стекла

Радио Swing, дисплей 6,5 дюйма, 2 USB-C, 4 динамика

Индикатор непристегнутого ремня безопасности

Розетка 12В в багажнике

Скребок для льда

Иммобилайзер, центральный замок

Полноразмерное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат

Active — от 804000 руб.

Кондиционер

Ambition — от 874000 руб.

Передние противотуманные фары

Фиксаторы для крепления груза в багажнике

Боковые подушки безопасности спереди

Круиз-контроль

Наружные электрозеркала с обогревом

Задние электростеклоподъемники

Подогрев передних сидений

2 разъема USB-C сзади

Bluetooth

Функция Smart Link

Style — от 1021000 руб.

Легкосплавные диски 6J x 15, шины 185/60 R15

Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом

Задний стеклоочиститель

Передний центральный подлокотник

Светодиодная подсветка салона

Задние датчики парковки

Датчики дождя и света

Многофункциональный дисплей Maxi Dot

Климат-контроль

Система бесключевого доступа и запуска двигателя

Зонт под сиденьем переднего пассажира

Технические характеристики

За подробной информацией об автомобилях SKODA обращайтесь в Автоцентр Злата

т. 8 (831) 233-11-11

http://zlata-nn.ru