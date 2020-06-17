Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года выросло до 179 человек

Число жертв коронавируса в Нижегородской области выросло до 179 человек. За последние сутки в больницах скончались еще четыре пациента, сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Чиновник подчеркнул, что у большинства погибших течение COVID-19 осложнялось хроническими заболеваниями.

Кстати, общее число зараженных коронавирусом в регионе перевалило за 14,5 тысячи человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 238 жителей. При этом более половины заболевших уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. Еще более пяти тысяч человек, у которых была подтверждена инфекция, остаются на амбулаторном лечении - болезнь протекает у них в легкой или бессимптомной форме.

Напомним, Нижегородская область по-прежнему остается в числе лидеров по количеству проведенных исследований на СOVID-19. Это помогает не только контролировать ситуацию с заболеваемостью, но и снимать ограничения.

- Вчера карантин был отменен в Выксе, что касается остальных населенных пунктов – будем оценивать ситуацию в динамике. Но уровень тестирования в любом случае останется высоким, - заявил губернатор Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 17 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14 648 человек;

- число умерших выросло до 179 человек;

- число выздоровевших выросло до 7 386 человек.

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