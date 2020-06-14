2020-06-14T00:03:04+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 июня 2020 года: Снижение коэффициента распространение и граффити в честь героев пандемии

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 июня 2020 года: Снижение коэффициента распространение и граффити в честь героев пандемии.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 июня 2020 года: Снижение коэффициента распространение и граффити в честь героев пандемии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным 01:00 14 июня, общее число зараженных коронавирусом в регионе составило 13 780 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в Нижнем Новгороде. Здесь с заметным отрывом лидирует Автозаводский район. А вот в Нижегородской области в лидерах Павловский район. При этом коэффициент распространения вируса за последние сутки снизился до 0,85.

За последние сутки количество умерших в Нижнем Новгороде выросло до 165 человек. Все они страдали хроническими заболеваниями.

К счастью, растет и число выздоровевших. За сутки с отрицательными результатами анализов из больниц были выписаны 89 больниц. Таким образом, общее количеств выздоровевших перевалило за 6,6 тысяч человек.

Тем временем на улице Советской в Нижнем Новгороде было открыто граффити в честь героев, вышедших на борьбу с пандемией. Речь идет о медиках, волонтерах и спасателях. Новый арт-объект был торжественно открыт в День России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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