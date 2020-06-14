Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года составило 13780 человек

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным на 01:00 14 июня 2020 года, общее число зараженных в Нижегородской области составило 13 780 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 218 новых случаев заражения. По количеству новых случаев наша область оказалась на шестом месте в России. Лидируют по-прежнему Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

- Мы сделали некоторые послабления рамках первого этапа снятия ограничения режима самоизоляции, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Однако это не значит, что можно расслабиться. Сейчас как никогда важно соблюдать все необходимые санитарные требования: использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, уже свыше 6,6 тысяч нижегородцев уже поправились, переболев коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день доля выздоровевших составила свыше 48%.

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