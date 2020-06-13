«Увидел, что свет не горит»: Житель Ковернинского района украл у соседки-пенсионерки МВД медали и кулич

В деревне Большие Мосты Ковернинского района 11 апреля прямо среди бела дня обокрали местную жительницу, являющуюся пенсионером МВД. Из дома женщины вынесли медали и кулич. Правда, с заявлением в полицию она обратилась только сейчас.

- Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, похитившее принадлежащие мне медали и нагрудные знаки, - обратилась Елизавета Жукова (имя героини изменено – прим. ред.) в правоохранительные органы 2 июня 2020 года. – Также он пытался похитить у меня продукты питания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что к совершению преступления может быть причастен местный житель, ранее неоднократно бывавший доме Елизаветы Жуковой.

- Проходя в тот день мимо ее дома, он увидел, что свет в доме не горит, и решил зайти, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Зная расположение комнат, он свободно зашел в дом. Как оказалось, дверь была открыта. Зайдя в комнату, он вытащил из коробки несколько медалей, принадлежащих хозяйке дома. Также он прихватил кулич, приготовленный к Пасхе.

В настоящее время мужчина уже задержан и даже дал признательные показания. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанный полностью признает.

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