Сегодняшний день запомнится нижегородцам страшными авариями, в которых гибли и были ранены люди. Одно из таких ДТП произошло сегодня вечером в Балахнинском районе – там столкнулись две легковушки. Теперь ни одна из них не подлежит восстановлению.

- Авария произошла в 20:30 13 июня на 358-м километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мазда».

По данным полиции, в результате аварии три человека погибли, в том числе водитель и пассажир «Лады» и водитель «Мазды». Еще семь человек получили ранения, в том числе двое детей.

Обе машины превратились в груду металла. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, - сообщили в пресс-службе УГИБДД. – Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сегодня мы писали еще о двух крупных дорожно-транспортных происшествия. Одно из них произошло на Гребном канале – там перевернулся красный кадиллак, в котором погиб пассажир автомобиля. А вторая страшная авария произошла в Павловском районе. В результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек.

Три человека погибли и семь ранены в страшной аварии в Балахнинском районе.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры".

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