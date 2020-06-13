2020-06-13T20:37:16+03:00
Звезды

Четыре нижегородки вошли в ТОП-100 участниц конкурса «Мисс Maxim 2020»

Всех их теперь ждет фотосессия в Москве [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Четыре нижегородки вошли в ТОП-100 участниц конкурса «Мисс Maxim 2020».Четыре нижегородки вошли в ТОП-100 участниц конкурса «Мисс Maxim 2020».
Изменить размер текста:

Сразу четыре нижегородки в этом году попали в ТОП-100 самых красивых и сексапильных девушек по версии журнала Maxim. Все они отправятся в Москве на фотосессию. Отборочное голосование стартовало еще 23 марта, а в начале июня были названы сто девушек, набравших наибольшее число голосов.

Всех их теперь ждет фотосессия в Москве

Всех их теперь ждет фотосессия в Москве

- 22-летняя нижегородка Анастасия Захарова заняла 57-ю строчку в этом рейтинге, - сообщается на сайте «Miss MAXIM 2020». – За нее проголосовали 59% пользователей. 25-летняя Юлия Гырбу оказалась на 61-м месте, получив голоса 59% пользователей. 32-летняя Наталья Пахмутова располагается на 67-м месте, завоевав симпатии 58% участников голосования. И, наконец, замыкает четверку самых красивых нижегородок 34-летняя Екатерина Гусева. Она находится на 73-м месте рейтинга, получив голоса 57% пользователей.

Некоторые из участниц штурмуют этот конкурс уже не первый раз.

Некоторые из участниц штурмуют этот конкурс уже не первый раз.

К слову, некоторые из участниц штурмуют этот конкурс уже не первый раз. К примеру, Юлия Гырбу участвовала в конкурсе и в прошлом году. Теперь всем участницам предстоит фотосессия в Москве, а потом взыскательное жюри выберет среди участниц главную красавицу страны, которая окажется на обложке мужского журнала.

Потом взыскательное жюри выберет среди участниц главную красавицу страны.

Потом взыскательное жюри выберет среди участниц главную красавицу страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Завершен проект капремонта дорог Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области
Владимир Солдатенков: «Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июня 2020 года: Автозаводский район вырвался вперед по числу зараженных
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года составляет 6 669 человек
Маргарита Красилевская: «Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования»
Эрадж Боев: «Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия»
Вадим Булавинов: «Поправки в Конституцию – это укрепление России, нашего общего дома»
В Нижегородской области подешевели свинина, баранина и куриные яйца
Ольга Щетинина: «Электронное голосование подтверждает доверие к региону и свидетельствует о его успешном цифровом развитии»
Свыше 290 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Александр Щелоков: «Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 12 июня 2020 года: в трех районах областного центра количество заболевших превысило 1000 человек
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 12 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» возобновляет работу
Андрей Дранишников: «Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России»