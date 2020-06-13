Четыре нижегородки вошли в ТОП-100 участниц конкурса «Мисс Maxim 2020»

Сразу четыре нижегородки в этом году попали в ТОП-100 самых красивых и сексапильных девушек по версии журнала Maxim. Все они отправятся в Москве на фотосессию. Отборочное голосование стартовало еще 23 марта, а в начале июня были названы сто девушек, набравших наибольшее число голосов.

Всех их теперь ждет фотосессия в Москве

- 22-летняя нижегородка Анастасия Захарова заняла 57-ю строчку в этом рейтинге, - сообщается на сайте «Miss MAXIM 2020». – За нее проголосовали 59% пользователей. 25-летняя Юлия Гырбу оказалась на 61-м месте, получив голоса 59% пользователей. 32-летняя Наталья Пахмутова располагается на 67-м месте, завоевав симпатии 58% участников голосования. И, наконец, замыкает четверку самых красивых нижегородок 34-летняя Екатерина Гусева. Она находится на 73-м месте рейтинга, получив голоса 57% пользователей.

Некоторые из участниц штурмуют этот конкурс уже не первый раз.

К слову, некоторые из участниц штурмуют этот конкурс уже не первый раз. К примеру, Юлия Гырбу участвовала в конкурсе и в прошлом году. Теперь всем участницам предстоит фотосессия в Москве, а потом взыскательное жюри выберет среди участниц главную красавицу страны, которая окажется на обложке мужского журнала.

Потом взыскательное жюри выберет среди участниц главную красавицу страны.

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