Тройное ДТП в Павловском районе: Шесть человек пострадали

Страшная авария произошла сегодня утром в Павловском районе Нижегородской области – там столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.

Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. ФОТО: "Регион-52"

- Авария произошла на 390-м километре трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там водитель иномарки при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому автомобилю. В результате произошла авария, в которой столкнулись сразу три автомобиля. К сожалению, это привело к трагическим последствиям – пострадали шесть человек. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняются. ФОТО: "Регион-52"

Напомним, ранее мы писали о страшной аварии на Гребном канале Нижнего Новгорода – там перевернулся красный кадиллак. В результате аварии погиб 30-летний пассажир автомобиля. При этом 23-летний водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту трагедии. Сами обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

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