«В трубку дышать отказался»: Мужчина погиб в перевернувшемся красном кадиллаке на Гребном канале

Авария, произошедшая этим утром на Гребном канале в Нижнем Новгороде, закончилась трагедией – там перевернулся красный кадиллак. В результате аварии погиб 30-летний пассажир автомобиля.

- Авария на Гребном канале произошла в 9:45 13 июня, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – По предварительным данным, 23-летний водитель кадиллака не справился с управлением и перевернулся. В результате погиб 30-летний пассажир автомобиля. Сам водитель не стал проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, отказавшись дышать в трубку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, ранее мы писали, об аварии на трасе Работки – Порецкое. Там 9 июня столкнулись «КамАЗ» и легковушка. В результате аварии в Сергачском районе погибла 37-летняя женщина. Также серьезные травмы получили 39-летний мужчина и 15-летний подросток.При этом водители автомобилей не пострадали.

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