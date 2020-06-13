2020-06-13T17:37:37+03:00
Общество

«В трубку дышать отказался»: Мужчина погиб в перевернувшемся красном кадиллаке на Гребном канале

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Мужчина погиб в перевернувшемся красном кадилаке на Гребном канале. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"Мужчина погиб в перевернувшемся красном кадилаке на Гребном канале. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
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Авария, произошедшая этим утром на Гребном канале в Нижнем Новгороде, закончилась трагедией – там перевернулся красный кадиллак. В результате аварии погиб 30-летний пассажир автомобиля.

- Авария на Гребном канале произошла в 9:45 13 июня, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – По предварительным данным, 23-летний водитель кадиллака не справился с управлением и перевернулся. В результате погиб 30-летний пассажир автомобиля. Сам водитель не стал проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, отказавшись дышать в трубку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, ранее мы писали, об аварии на трасе Работки – Порецкое. Там 9 июня столкнулись «КамАЗ» и легковушка. В результате аварии в Сергачском районе погибла 37-летняя женщина. Также серьезные травмы получили 39-летний мужчина и 15-летний подросток.При этом водители автомобилей не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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