Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки в более чем 30 районах и городских округах Нижегородской области не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом всего на территории региона за сутки было выявлено 218 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных на 13 июня 2020 года составило 13 780 человек.

- Самое большое количество зараженных по-прежнему насчитывается в Нижнем Новгороде – 6 651 человек, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области. – Что касается районов Нижегородской области, то тут лидирует Павловский район (849 заболевших), Дзержинск (570 заболевших) и Кстовский район (479 заболевших). Меньше всего зараженных в Тонкинском районе – всего два человека.

Напомним, с 12 июня 2020 года в Нижегородской области введены некоторые послабления в рамках первого этапа снятия ограничений. В частности, были отменены QR-коды, а также возобновлена работа музеев и библиотек.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 140

2. г.о.г. Арзамас – 176

3. Арзамасский – 57

4. Балахнинский – 207

5. Богородский – 387

6. Большеболдинский – 35

7. Большемурашкинский – 11

8. г.о.г. Бор – 466

9. Бутурлинский – 29

10. Вадский – 11

11. Варнавинский район – 10

12. Вачский – 60

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 25

15. Володарский – 174

16. Воротынский – 17

17. Воскресенский – 52

18. Выксунский – 118

19. Гагинский – 29

20. Городецкий – 197

21. Д.Константиновский – 65

22. Дзержинск – 570

23. Дивеевский – 420

24. Княгининский - 16

25. Ковернинский – 26

26. Краснобаковский – 19

27. Краснооктябрьский – 162

28. Кстовский – 479

29. Кулебакский – 415

30. Лукояновский – 59

31. Лысковский – 122

32. Навашинский – 161

33. Павловский – 849

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 30

36. Пильнинский – 83

37. Починковский – 189

38. Семеновский – 328

39. Сергачский – 220

40. Сеченовский – 64

41. Сокольский – 20

42. Сосновский – 136

43. Спасский – 37

44. Тонкинский – 2

45. Тоншаевский – 30

46. Уренский – 37

47. Чкаловский – 24

48. Шарангский – 14

49. Шатковский – 157

50. Шахунский – 131

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Нижегородской области насчитывается:

13 780 заболевших

6 669 выздоровевших

165 умерших

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