Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За минувшие сутки в более чем 30 районах и городских округах Нижегородской области не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом всего на территории региона за сутки было выявлено 218 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных на 13 июня 2020 года составило 13 780 человек.
- Самое большое количество зараженных по-прежнему насчитывается в Нижнем Новгороде – 6 651 человек, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области. – Что касается районов Нижегородской области, то тут лидирует Павловский район (849 заболевших), Дзержинск (570 заболевших) и Кстовский район (479 заболевших). Меньше всего зараженных в Тонкинском районе – всего два человека.
Напомним, с 12 июня 2020 года в Нижегородской области введены некоторые послабления в рамках первого этапа снятия ограничений. В частности, были отменены QR-коды, а также возобновлена работа музеев и библиотек.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 140
2. г.о.г. Арзамас – 176
3. Арзамасский – 57
4. Балахнинский – 207
5. Богородский – 387
6. Большеболдинский – 35
7. Большемурашкинский – 11
8. г.о.г. Бор – 466
9. Бутурлинский – 29
10. Вадский – 11
11. Варнавинский район – 10
12. Вачский – 60
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 25
15. Володарский – 174
16. Воротынский – 17
17. Воскресенский – 52
18. Выксунский – 118
19. Гагинский – 29
20. Городецкий – 197
21. Д.Константиновский – 65
22. Дзержинск – 570
23. Дивеевский – 420
24. Княгининский - 16
25. Ковернинский – 26
26. Краснобаковский – 19
27. Краснооктябрьский – 162
28. Кстовский – 479
29. Кулебакский – 415
30. Лукояновский – 59
31. Лысковский – 122
32. Навашинский – 161
33. Павловский – 849
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 30
36. Пильнинский – 83
37. Починковский – 189
38. Семеновский – 328
39. Сергачский – 220
40. Сеченовский – 64
41. Сокольский – 20
42. Сосновский – 136
43. Спасский – 37
44. Тонкинский – 2
45. Тоншаевский – 30
46. Уренский – 37
47. Чкаловский – 24
48. Шарангский – 14
49. Шатковский – 157
50. Шахунский – 131
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В Нижегородской области насчитывается:
13 780 заболевших
6 669 выздоровевших
165 умерших
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ИСТОЧНИК KP.RU
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