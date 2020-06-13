2020-06-13T13:33:25+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года выросло до 165 человек

За последние сутки в регионе скончались еще шесть нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года выросло до 165 человек.Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года выросло до 165 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Не обошлось и печальных новостей – за последние сутки в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались еще шесть человек. Таким образом, число жертв опасной инфекции достигло 165 человек.

- Число летальных случаев в Нижегородской области, по данным на 13 июня 2020 года, составляет 165 человек, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Во всех случаях течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 218 новых случаев заражения. При этом общее число заболевших вплотную приблизилось к 14 тысячам человек.

- В нижегородских больницах развернуто почти 5,6 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это в 2,5 раза превышает норматив, изначально установленный на федеральном уровне. При этом у нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области полностью выздоровели от коронавируса 6,6 тысяч человек. Из 13 780 заболевших свыше 4,6 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой степени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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