Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года выросло до 165 человек
Не обошлось и печальных новостей – за последние сутки в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались еще шесть человек. Таким образом, число жертв опасной инфекции достигло 165 человек.
- Число летальных случаев в Нижегородской области, по данным на 13 июня 2020 года, составляет 165 человек, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Во всех случаях течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 218 новых случаев заражения. При этом общее число заболевших вплотную приблизилось к 14 тысячам человек.
- В нижегородских больницах развернуто почти 5,6 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это в 2,5 раза превышает норматив, изначально установленный на федеральном уровне. При этом у нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ.
Ранее мы писали, что в Нижегородской области полностью выздоровели от коронавируса 6,6 тысяч человек. Из 13 780 заболевших свыше 4,6 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой степени.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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