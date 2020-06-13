2020-06-13T10:50:42+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года: Выявлено 218 новых случаев

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 13 780 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусной инфекцией.В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусной инфекцией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусной инфекцией. По данным на 13 июня 2020 года, общее количество зараженных составило 13 780 человек. За последние сутки в регионе было выявлено 218 новых случаев.

По количеству новых случаев Нижегородская область оказалась на шестом месте. Лидируют в этом печальном антирейтинге Москва (1493), Московская область (725) и Санкт-Петербург (262).

Напомним, с 12 июня 2020 года в Нижегородской области были сделаны некоторые послабления режима самоизоляции. В частности, были отменены QR-коды, разрешена работа библиотек и музеев.

- Ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет перейти на второй этап снятия ограничений, но у нас есть возможность ввести очередные послабления в рамках первого этапа, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Однако не означает, что можно расслабляться. Сейчас как никогда важно соблюдать все необходимые санитарные требования: пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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