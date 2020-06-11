Сектор огневых испытаний, гостевой и стартовый комплексы: Названы главные площадки частного космодрома под Нижним Новгородом

О том, что в Нижегородской области в скором времени планируется построить первый в России частный космодром, говорят уже несколько лет. Пока все это было на уровне разговоров и туманных перспектив. И вот на днях нижегородцам продемонстрировали план будущего космодрома. «Комсомолка» внимательно изучила обещанные постройки и выяснила, какие площадки будет включать в себя будущий космодром.

- Проект космодрома еще не проходил экспертизу, потому что проект достаточно сложный. И экспертизу мы должны проходить в разных федеральных ведомствах, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор «Космокурс» Павел Пушкин. - Поскольку это совершенно новый проект новый и прежде никто не делал таких комплексных проектов в нашей стране, то не существует понятного порядка прохождения всех необходимых согласований. К примеру, земли, на которых будет располагаться космодром в России, должны находиться в федеральной собственности. Для этого Нижегородская область должна передать их некоему федеральному ведомству. Но какому именно – непонятно. Каждое из них ориентируются на определенные постановления правительства, где не прописано строительство космодрома.

С этого космодрома в перспективе планируется совершать 120 пусков в год. ФОТО: Павел Пушкин

На сегодняшний день под строительство космодрома рассматривается 14 участков в Нижегородской области. Однако вся документация составляется, в основном, на один из них – приоритетный. И он же является и самым проблемным.

- Это сложный участок с точки зрения согласования, - объясняет Павел Пушкин. – Почему? Потому что в понимании многих там рядом живут люди. Если мы расселим жителей вымирающих деревень, то ближайшая заселенная деревня будет находиться в десяти километрах от точки пуска. Для сравнения, крупные населенные пункты находятся в 7,5 километрах от Плесецка. Там нет шума, нет падающих ракет. Единственное, что там может быть – это ударно-волновое воздействие. Для жителей это будет звучать как небольшой раскат грома вдалеке. И все.

КОНКРЕТНО

Из каких частей будет состоять космодром?

• Стартовый комплекс. Он будет включать в себя две стартовые площадки, откуда осуществляется старт ракеты, и где будет проводиться ее заправка.

• Комплекс средств посадки – это железобетонные площадки, где будет садиться многоразовая ракета. Они оснащены средствами погрузки, средствами тушения и остальными необходимыми средствами.

• Комплекс средств транспортирования – это элементы, которые выполняют транспортировку составных частей ракеты перед стартом. Другими словами, это обычный гараж, включающий в себя краны, автомобили, погрузчики и другой необходимый транспорт.

• Технический комплекс – это место, где идет сборка, проводятся окончательные испытания ракеты с аппаратом и проводится их межполетное обслуживание. Когда они приземляются, их обслуживание к следующему полету производится именно там.

• Комплекс огневых испытаний двигателей – это огневой стенд, где будут проводиться испытания двигателей, которые разрабатываются и проектируются компанией. Поблизости планируется расположить специальную зрительскую трибуну, где люди смогут наблюдать за испытания. По задумке авторов концепции, там даже можно будет постоять в шестидесяти метрах от двигателя и почувствовать на себе воздействие огневой струи. Некоторые зрители даже смогут побывать в бункере. По сути, это станет развлечением для посетителей.

• Гостевой комплекс - это место размещения людей, которые приехали посмотреть на пуск ракеты. Он будет включать в себя панорамную трибуну с застеклением. Также там смогут находиться родственники туристов, которые полетят в космос.

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