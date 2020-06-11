2020-06-11T16:41:47+03:00
Общество

Тестирование на коронавирус в Нижнем Новгороде: кого и как проверяют бесплатно

Рассказываем, кто в Нижнем Новгороде может рассчитывать на бесплатные тесты
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Тестирование на коронавирус в Нижнем Новгороде: кого и как проверяют бесплатно.Тестирование на коронавирус в Нижнем Новгороде: кого и как проверяют бесплатно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На сегодняшний день исследования на коронавирус в Нижегородской области проводят 12 лабораторий. Наибольшее число тестов исследуется в Центре гигиены и эпидемиологии, Приволжском исследовательском медицинском университете и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД». В то же время медики уверяют, что в проведении всеобщего тестирования нет необходимости. Сегодня стало известно, кто может рассчитывать на бесплатное тестирование.

- В Нижегородской области лабораторные исследования на антитела проводятся лицам, попадающим в приоритетные группы 1, 2 и 3 уровней, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. – Все остальные граждане могут сдать тест на антитела в частных медицинских организациях, проводящих подобные исследования.

По данным регионального минздрава, в приоритетную группу первого уровня входят:

* лица, прибывшие на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения)

* лица, контактировавшие с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19

* лица с диагнозом «внебольничная пневмония»

*работники медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19

*лица, при появлении респираторных симптомов, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В приоритетную группу второго уровня входит еще несколько категорий граждан. К ним относятся:

*лица старше 65-ти лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами

* работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G (IgG)

*работники стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.

В приоритетную группу третьего уровня входят дети из организованных коллективов при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих CОVID-19. При этом они обследуются как при вспышечной заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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