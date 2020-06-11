2020-06-11T16:05:25+03:00
Общество

Отмена QR-кодов в Нижнем Новгороде: для выхода из дома цифровые подтверждения больше не нужны

Исключение составляют муниципалитеты, где действует карантин
Елена ЛАЗАРЕВА
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Врачи готовы оперативно реагировать на ситуациюВрачи готовы оперативно реагировать на ситуациюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, с завтрашнего дня для выхода из дома не нужны цифровые подтверждения (QR-коды). Об этом Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagramm.

По словам главы региона, ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет снять все ограничения, но в рамках первого этапа позволяет расширить перечень послаблений. Количество новых случаев стабилизировалось, здравоохранение готово оперативно реагировать на ситуацию.

«Мы развернули почти 5600 коек, что в 2,5 раза больше федерального норматива. Очень высок у нас и уровень тестирования. Таким образом, мы соответствуем всем критериям, чтобы принять дополнительные решения», - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор предоставил муниципалитетам право открывать парки при условии, что местные власти смогут обеспечить соблюдение всех требований безопасности. В ограниченном режиме разрешено работать библиотекам и музеям.

В заключение Глеб Никитин подчеркнул, что выходить на второй этап снятия ограничений пока не представляется возможным. «Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требовании юридическими лицами», - подчеркнул губернатор. По его словам, сейчас необходимо уделять особое внимание масочному режиму и социальному дистанцированию.

Особый порядок передвижения на данный момент сохраняется для карантинных территорий - в Дивеево, Кулебаки, Павлово и Выкса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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