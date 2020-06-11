Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 11 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приближается к 13,5 тысячам. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 303 новых случая заболевания.

- Из 13 341 заболевшего на территории Нижегородской области 6417 человек проживают в Нижнем Новгороде, - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области. – Остальные 6924 заболевших живут в районах и городских округах Нижегородской области. Наибольшее число заболевших сейчас в Павловском районе (846 человек), в Дзержинске (546 человек) и в Кстовском районе (451 человек).

Вместе с тем, в 24 районах и городских округах Нижегородской области за минувшие сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения. Однако в четырех населенных пунктах области продолжает действовать карантин, в том числе в Павлове, Выксе, Кулебаках и Дивееве.

- Нижегородская область начинает понемногу возвращаться к привычной жизни, но делать это нужно постепенно, - уверен заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Сейчас как никогда важно соблюдать все необходимые эпидемиологические требования. Берегите себя и своих близких!

КОНКРЕТНО

1. Ардатовский район – 140

2. г.о.г. Арзамас – 175

3. Арзамасский – 57

4. Балахнинский – 204

5. Богородский – 380

6. Большеболдинский – 32

7. Большемурашкинский – 7

8. г.о.г. Бор – 442

9. Бутурлинский – 29

10. Вадский – 10

11. Варнавинский район – 10

12. Вачский – 58

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 25

15. Володарский – 168

16. Воротынский – 17

17. Воскресенский – 52

18. Выксунский – 118

19. Гагинский – 25

20. Городецкий – 178

21. Д.Константиновский – 65

22. Дзержинск – 546

23. Дивеевский – 420

24. Княгининский - 13

25. Ковернинский – 25

26. Краснобаковский – 18

27. Краснооктябрьский – 161

28. Кстовский – 451

29. Кулебакский – 413

30. Лукояновский – 59

31. Лысковский – 103

32. Навашинский – 158

33. Павловский – 846

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 30

36. Пильнинский – 83

37. Починковский – 187

38. Семеновский – 328

39. Сергачский – 206

40. Сеченовский – 63

41. Сокольский – 16

42. Сосновский – 132

43. Спасский – 37

44. Тонкинский – 2

45. Тоншаевский – 20

46. Уренский – 31

47. Чкаловский – 24

48. Шарангский – 13

49. Шатковский – 157

50. Шахунский – 127

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13 341 человек – общее число заболевших в Нижегородской области

6 269 человек выздоровели от коронавируса

152 человека скончались от коронавируса

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