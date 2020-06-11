Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 11 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приближается к 13,5 тысячам. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 303 новых случая заболевания.
- Из 13 341 заболевшего на территории Нижегородской области 6417 человек проживают в Нижнем Новгороде, - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области. – Остальные 6924 заболевших живут в районах и городских округах Нижегородской области. Наибольшее число заболевших сейчас в Павловском районе (846 человек), в Дзержинске (546 человек) и в Кстовском районе (451 человек).
Вместе с тем, в 24 районах и городских округах Нижегородской области за минувшие сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения. Однако в четырех населенных пунктах области продолжает действовать карантин, в том числе в Павлове, Выксе, Кулебаках и Дивееве.
- Нижегородская область начинает понемногу возвращаться к привычной жизни, но делать это нужно постепенно, - уверен заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Сейчас как никогда важно соблюдать все необходимые эпидемиологические требования. Берегите себя и своих близких!
КОНКРЕТНО
1. Ардатовский район – 140
2. г.о.г. Арзамас – 175
3. Арзамасский – 57
4. Балахнинский – 204
5. Богородский – 380
6. Большеболдинский – 32
7. Большемурашкинский – 7
8. г.о.г. Бор – 442
9. Бутурлинский – 29
10. Вадский – 10
11. Варнавинский район – 10
12. Вачский – 58
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 25
15. Володарский – 168
16. Воротынский – 17
17. Воскресенский – 52
18. Выксунский – 118
19. Гагинский – 25
20. Городецкий – 178
21. Д.Константиновский – 65
22. Дзержинск – 546
23. Дивеевский – 420
24. Княгининский - 13
25. Ковернинский – 25
26. Краснобаковский – 18
27. Краснооктябрьский – 161
28. Кстовский – 451
29. Кулебакский – 413
30. Лукояновский – 59
31. Лысковский – 103
32. Навашинский – 158
33. Павловский – 846
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 30
36. Пильнинский – 83
37. Починковский – 187
38. Семеновский – 328
39. Сергачский – 206
40. Сеченовский – 63
41. Сокольский – 16
42. Сосновский – 132
43. Спасский – 37
44. Тонкинский – 2
45. Тоншаевский – 20
46. Уренский – 31
47. Чкаловский – 24
48. Шарангский – 13
49. Шатковский – 157
50. Шахунский – 127
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
13 341 человек – общее число заболевших в Нижегородской области
6 269 человек выздоровели от коронавируса
152 человека скончались от коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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