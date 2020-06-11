День России в Нижнем Новгороде 2020: Программа мероприятий и основные площадки

Несмотря на то, что в Нижегородской области продолжает действовать режим самоизоляции, празднование Дня России в Нижнем Новгороде 2020 все же состоится, хоть и в дистанционном режиме. Все нижегородцы смогут присоединиться к онлайн-акциям в честь празднования Дня России 2020.

- В этот день будет проводиться немало интересных онлайн-акций, в которых нижегородцы смогут участвовать всей семьей, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Среди них онлайн-флешмобы «Русские рифмы», «Окна России», «Флаги России», «За семью, за Родину, за Россию». В этих акциях уже участвуют не только не только нижегородцы, но и наши соотечественники за рубежом.

Одновременно с этим на официальных страницах регионального министерства культуры 12 июня с 10:00 до 21:00 будут публиковаться исторические онлайн-проекты, фильмы о России, трансляции концертов и световые шоу. Также нижегородцев ожидают сетевые акции.

Специально к Дню России известные нижегородцы на фоне городских символов прочли свои самые любимые произведения русских поэтов, став участниками челленджа «Русские рифмы». Участниками челленджа стали выдающиеся ученые, политики, дизайнеры, музыканты и деятели культуры.

В березовой роще парка «Швейцария» популярные музыканты устроили концерт, который нижегородцы смогут увидеть в онлайн-формате. Он проводился в рамках федеральной акции «Дом там, где береза». Также к Дню России нижегородские фольклорные коллективы, многодетные семьи, волонтеры, полицейские и врачи споют национальный гимн в рамках акции «За семью. За Родину, за Россию».

Не обойдется и без кулинарной минутки – в рамках онлайн-марафона «Кухни России»известные нижегородцы, деятели культуры и рестораторы поделятся своими рецептами традиционных блюд. Увидеть все эти мероприятия можно будет на официальных ресурсах министерства культуры Нижегородской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что департамент культуры ведет переговоры с региональным МЧС о возможности использования громкоговорителей для того, чтобы национальный гимн прозвучал на весь город.

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