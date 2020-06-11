2020-06-10T23:07:44+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 июня 2020 года: Прием доноров для антикоронавирусной плазмы и снятие карантина в Дивеевском монастыре

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 июня 2020 года: Прием доноров для антикоронавирусной плазмы и снятие карантина в Дивеевском монастыре.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 июня 2020 года: Прием доноров для антикоронавирусной плазмы и снятие карантина в Дивеевском монастыре.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01:00 11 июня их число перевалило за 13 тысяч человек. «Комсомолка» собрала для вас последние новости о Covid-19 в регионе.

В Нижегородской области начался прием доноров для создания антикоронавирусной плазмы. Первыми были отобраны четыре человека.

Тем временем с Дивеевского монастыря снимают карантин. Однако в самом селе Дивеево карантин сохранился.

В Нижегородской области заподозрили в распространении фейка о коронавирусе уже второго журналистам. На этот раз в поле зрения правоохранителей попала Ирина Славина. Тем временем дело в отношении Александра Пичугина было передано в Богородский городской суд.

Между тем, в Нижегородской области продолжает расти число выздоровевших. По данным на 01:00 11 июня, их число составило уже 6026 человек. К сожалению, одновременно с этим продолжает расти и число умерших – за сутки скончались еще пять пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородского журналиста Ирину Славину обвиняют в распространении фейка о коронавирусе
С Дивеевского монастыря снимают карантин, введенный из-за коронавируса
В Нижегородской области планируют построить 18 животноводческих комплексов
В Нижегородской области начался прием доноров, переболевших коронавирусом
В Богородской ЦРБ не провели должную диагностику больного коронавирусом
В Нижегородской области субсидии из регионального бюджета получат 57 пассажирских предприятий
На Бору выяснение отношений закончилось трагедией
«В Нижегородской области созданы все условия для «безопасного голосования», - Наталья Назарова
Артем Фоменков: «Новые технологии облегчают нашу жизнь»
В рамках акции #МыВместе нижегородский губернатор сдал кровь
В День России в Нижнем Новгороде пройдет онлайн-концерт из «Швейцарии»
Нижегородский инцел Поднебесный требует через суд снять запрет на посещение парков
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 10 июня 2020 года: На Автозаводе уже более 1,2 тысячи зараженных
Павел Зубеев: «Будут приняты все меры, чтобы свести к минимуму риски заражения во время голосования за поправки в Конституцию»
Аукцион на право строительства нижегородского фуникулера пройдет осенью
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 июня 2020 года составляет 6026 человек
Артем Кавинов: «Электронный формат голосования позволит нижегородцам в безопасном режиме выразить свою гражданскую позицию»
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Богородском районе