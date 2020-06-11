Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 июня 2020 года: Прием доноров для антикоронавирусной плазмы и снятие карантина в Дивеевском монастыре
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01:00 11 июня их число перевалило за 13 тысяч человек. «Комсомолка» собрала для вас последние новости о Covid-19 в регионе.
В Нижегородской области начался прием доноров для создания антикоронавирусной плазмы. Первыми были отобраны четыре человека.
Тем временем с Дивеевского монастыря снимают карантин. Однако в самом селе Дивеево карантин сохранился.
В Нижегородской области заподозрили в распространении фейка о коронавирусе уже второго журналистам. На этот раз в поле зрения правоохранителей попала Ирина Славина. Тем временем дело в отношении Александра Пичугина было передано в Богородский городской суд.
Между тем, в Нижегородской области продолжает расти число выздоровевших. По данным на 01:00 11 июня, их число составило уже 6026 человек. К сожалению, одновременно с этим продолжает расти и число умерших – за сутки скончались еще пять пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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