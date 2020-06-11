2020-06-10T22:17:28+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года составило 13038 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 304 новых случая заражения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года составило 13038 человек.Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года составило 13038 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным на 01:00 11 июня, за сутки в регионе было выявлено 304 новых случая.

Таким образом, общее число зараженных составило 13 038 человек. По количеству новых случаев Нижегородская область по-прежнему находится на четвертом месте. В лидерах печального антирейтинга остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

- Нижегородские медики очень хорошо справляются с угрозой распространения коронавируса в нашем регионе. Они продолжают вести самоотверженную борьбу с опасной инфекцией, - отметил губернатор Нижегородской области. – Однако говорить о дальнейшем снятии ограничений пока не приходится. Мы отстаем от столицы минимум на одну-две недели. Остальные регионы еще больше. Как только у нас будет стабильное снижение, мы продолжим снимать ограничения. Уверен, что в этом вопросе нельзя торопиться, чтобы потом Вот будет у нас стабильное снижение, и мы продолжим снимать ограничения. Убежден, что в таких вопросах не нужно торопиться, чтобы не пришлось возвращаться.

Напомним, накануне в Нижегородской области было выявлено рекордное количество выздоровевших после коронавирусной инфекции – 803 человека. Как пояснили в региональном минздраве, все эти люди выздоровели не за одни сутки, а за трое, так как в выходные дни пациентов не выписывают. Однако 10 июня число выздоровевших продолжило расти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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