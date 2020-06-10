«Навоз убил в реке все живое»: Фермер в Сергаче почти уничтожил местную реку

Небольшая река Сергачка в Сергачском районе Нижегородской области всегда славилась чистейшей родниковой водой. Люди брали здесь воду и для питья, и для бань, и для стирки. Каждую весну сюда прилетали утки, а рыбаки часами удили рыбу. Так продолжалось до 2018 года.

- Впервые мы заметили неладное, когда постирали белье в этой воде, - рассказывает «Комсомолке» местный житель Сергей Якунин. – После стирки от одежды пасло фекалиями. Дальше – больше: после очередной бани у всех началась страшная аллергия, по всему начались высыпания. Выглядело так, будто мы все подхватили какую-то заразу. Вскоре до нас дошло, что дело в воде.

Теперь к зловонной реке не подходят ни люди, не животные. ФОТО: Сергей Якунин

И действительно – прежде чистейшая родниковая вода теперь приобрела бурый оттенок. При этом буквально за версту от реки пахнет навозом. Заметили перемены не только люди, но и животные.

- Навоз убил в реке все живое, - продолжает Сергей. – Здесь больше нет ни уток, ни рыбы. Да что там – теперь здесь даже лягушки не живут.

Вскоре местные жители нашли и виновника разразившегося экологического бедствия. Им оказался фермер, разводивший скот у себя на подворье. Все отходы производства он втихую сливал в местную речку, впадавшую в Пьяну.

Жижа с фермы течет по специальному желобу в реку. ФОТО: Сергей Якунин.

- Он даже специальный желоб сделал – прямиком в реку, - рассказывает Сергей. – Конечно, мы пытались его вразумить. Да только все без толку!

Теперь нерадивым фермером будут заниматься уже не местные жители, а официальные органы. После запроса «Комсомольской правды» по данному факту была проведена проверка.

- Мы провели обследование данной территории, - рассказали «Комсомолке» в региональном министерстве экологии и природных ресурсов. – В ходе проверки выяснилось, что в жилой зоне города Сергач обустроен двор для содержания крупного рогатого скота, рассчитанный на 50 голов. При этом навоз и отходы от забоя скота размещаются с нарушениями экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Специального оборудованного навозохранилища на данной территории нет, а все образующиеся отходы сбрасываются рядом с фермой, в 30-35 метрах от берега реки Сергачки. При этом все жидкие отходы растекаются по территории около 0,3 га.

Теперь фермеру грозят штрафы. ФОТО: Сергей Якунин.

Теперь горе-фермеру грозят не только проверки, но и штрафы. При этом пока непонятно, как будет проводиться восстановление реки.

- Так как в данном случае возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью людей информация об этом загрязнении направлена в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, - рассказали в Минэкологии. – Что касается порчи земель, то материалы направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия. Кроме того, за нарушение требований в области охраны окружающей среды и водоохранного режима на водосборе нарушитель уже привлечен к административной ответственности.

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