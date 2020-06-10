Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 июня 2020 года: Зарегистрировано рекордное число выздоровевших

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01.00 10 июня, общее число заболевших в регионе перевалило за 12,7 тысячи человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

Карантин для въезжающих в Нижегородскую область могут заменить тестированием на коронавирус. Вместе с тем глава региона Глеб Никитин заявил, что не будет снимать ограничения вслед за Москвой.

В Нижегородской области вернут льготы на проезд. Губернатор пообещал в ближайшее время разблокировать проездные билеты.

Автозавод продолжает лидировать по числу заражений коронавирусом. Тем временем в области антирейтинг возглавляет Павловский район.

За последние сутки в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались еще пять человек. Таким образом число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде увеличилось до 145 человек.

Сообщалось также, что за сутки из больниц выписали свыше 800 нижегородцев, переболевших коронавирусом. И это рекордное для региона число. «Комсомолка» выяснила в минздраве, почему разом так много выздоровевших от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.