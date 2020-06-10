2020-06-09T20:55:25+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 июня 2020 года составило 12734 человека

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлено 292 новых случая заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области продолжает расти число зараженных COVID-19.В Нижегородской области продолжает расти число зараженных COVID-19.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. По данным на 01.00 10 июня, за сутки выявлено 292 новых случая заболевания. Таким образом общее число зараженных выросло до 12734 человек.

По числу новых заболевших регион находится на четвертом месте в России. В лидерах по-прежнему Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Напомним, что 8 июня из нижегородских больниц были выписаны 803 пациента, переболевших коронавирусом. Это настоящий рекорд для нашего региона. Для сравнения, число выздоровевших 7 июня было равно нулю. «Комсомолка» выяснила, чем вызван такой рекордный прорыв.

- На самом деле это число выздоровевших не за одни сутки, а за три дня, - пояснили в региональном правительстве. - Просто в выходные дни не проводится выписка пациентов из больниц. Однако число выздоровевших действительно стало расти. И главная заслуга в этом принадлежит нашим медикам. Мы очень благодарны им за это!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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