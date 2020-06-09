2020-06-09T20:08:12+03:00
Происшествия

Один погиб, двое пострадали: Жесткое ДТП с грузовиком произошло в Сергачском районе

«КамАЗ» столкнулся с легковушкой на трассе Работки - Порецкое
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
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Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля зафиксировано в Нижегородской области. На этот раз участником смертельной аварии стал «КамАЗ», водитель которого не предоставил преимущество в движении при выезде с второстепенной дороги и врезался в ВАЗ 21150.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области, автокатастрофа произошла на 95 километре трассы Работки - Порецкое в Сергачском районе около 11.20 9 июня.

В результате столкновения грузовика с легковушкой пострадали пассажиры «пятнашки»: 39-летний мужчина и 15-летний подросток получили травмы, а 37-летняя женщина скончалась в больнице.

В управлении ГИБДД уточнили, что водители транспортных средств не пострадали.

- Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП, - добавили в ведомстве.

Напомним, что 5 июня на 422 км трассы М-7 столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал 52-летний водитель «Скании».

А 4 июня «Комсомолка» писала о столкновении двух легковушек и двух грузовиков в Богородском районе. Один из легковых автомобилей оказался зажатым между фурами. Погибших в той аварии было двое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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