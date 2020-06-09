2020-06-09T16:59:15+03:00
Звезды

«Город-миллионник, но такой уютный»: Ольга Бузова расхвалила Нижний Новгород

Звезда шоу-бизнеса рассказала, за что полюбила родину Максима Горького
Анастасия НАЗАРОВА
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Ольга Бузова призналась, что с удовольствием сгоняла бы в Нижний Новгород на пару деньков.Ольга Бузова призналась, что с удовольствием сгоняла бы в Нижний Новгород на пару деньков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица и телеведущая Ольга Бузова совсем приуныла на самоизоляции. В своем «Инстаграме» знаменитость так и написала: соскучилась по свободе перемещений! При этом намекнула, что с удовольствием сгоняла бы куда-нибудь на пару деньков, например, в Нижний Новгород.

- Хорошо, когда можно поставить работу на паузу и поехать куда-нибудь на пару дней. Для смены обстановки, вдохновения, поиска новых идей. Мне всегда в этом плане нравился Нижний Новгород. Чуть больше трех часов от Москвы - и ты в другом мире. Хоть и город-миллионник, но такой уютный, - похвалила звезда «Дома-2».

Звезда "Дома-2" ни с того ни с сего разрекламировала Нижний Новгород. Фото: СОЦСЕТИ

Звезда "Дома-2" ни с того ни с сего разрекламировала Нижний Новгород.Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Бузова призналась, что полюбила этот город за потрясающую архитектуру, красивую Нижневолжскую набережную и «кремль с его соборами».

- Здесь все дышит многовековой историей, и при этом город очень современный! - отметила звезда отечественного шоу-бизнеса.

Кстати, вместе с дифирамбами в адрес родины Максима Горького певица разместила фотографию, сделанную на гастролях в Нижнем Новгороде прошлым летом. Выступление состоялось 8 июня, на следующий день после музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2019», где заветную тарелку из-под носа у Бузовой увела Полина Гагарина (обе участвовали в номинации «Лучшее женское видео»). Концертом артистка осталась довольна.

- Когда две тысячи человек хором поют новую песню «Водица» - это просто чистый кайф. Ни одна тарелка не стоит вашей любви, - написала Бузова в «Инстаграме».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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