С магистралью по жизни

Сергей Проскура прошел за нефтепроводом через всю страну. Сейчас строительное управление №4 ООО «Транснефть - ТСД», где работает Сергей Игоревич, расположилось в Нижнем Новгороде - на «перекрестке» магистралей, которым предстоит реконструкция.

Сергей Проскура родился в Краснодарском крае, но пока живет вдалеке от моря - по крайней мере, южного. Дом строителя нефтепроводов там, где в данный момент нужно проложить нефтяную магистраль.

Встречай, Дальний Восток

Жизнь первопроходца Сергею поначалу ничто не предвещало: после школы закончил Новочеркасскую мелиоративную академию. Мелиоратор - самая что ни на есть востребованная специальность для сельскохозяйственного Краснодарского края - житницы страны. В 2006 году Сергей оказался на Дальнем Востоке, на строительстве нефтяной магистрали «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (ВСТО), здесь он осваивал профессию строителя.

- Навсегда запомню потрясающую природу Восточной Сибири и Дальнего Востока, необъятные таежные просторы, - говорит заместитель начальника строительного управления №4. - И уклад жизни дальневосточников совершенно особенный - люди никуда не спешат, все делают размеренно. Если на дороге забарахлил мотор, ни одна машина мимо не проедет - каждый водитель остановится, чтобы предложить свою помощь.

Восемь лет жизненного пути Сергея Проскуры пролетело в буквальном смысле в стремлении к Тихому океану - вслед за трубой он шел через Якутию, Амурскую область, Хабаровский край. Стройка велась в крайне суровых условиях: скальные и песчаные породы, болота, реки, зоны вечной мерзлоты, низкие температуры - все это требовало применения особых технических решений. Вечная мерзлота даже корням деревьев не дает как следует зацепиться за жизнь - чтобы проложить в ней трубопровод, нужно попотеть. В 2013 году на его груди появился знак «За личный вклад. ВСТО-2» - а это дорогого стоит. Сергей вспоминает трудные годы с теплотой: на ВСТО в Хабаровске познакомился со своей половинкой - Екатерина приехала учиться в университете с острова Сахалин, и где бы им было иначе встретиться?

На Юг!

В 2015 году, закончив дела на Дальнем Востоке, штаб переехал в противоположный конец страны - на юг. В городе Сальске

ООО «Транснефть-ТСД» организовало штаб строительства №5 для реализации еще одного амбициозного проекта - «Юг» - создания трубопроводной системы для поставок российских светлых нефтепродуктов на рынок Краснодарского края и на экспорт через порт Новороссийск.

- «Юг» - это технически сложный и уникальный объект, - рассказал Сергей Проскура. - За нашим штабом был закреплен участок трубы длиной 286 км. Вместе с ней мы пересекли 38 автодорог и железнодорожных путей, восемь озер и рек.

Самым сложным стало преодоление реки Маныч в Ростовской области - почти два километра от задвижки до задвижки. Траншею рыли двумя плавучими кранами с грейферными ковшами - 60 тысяч кубометров грунта перекочевало на баржах со дна на берег! Свою часть проекта «Юг» штаб выполнил в рекордные сроки: подготовительные работы стартовали в декабре 2015 года, а уже в ноябре 2017-го трубу заполнили нефтепродукты. И снова переезд: в 2020 году штаб переместился в Нижний Новгород, где его реорганизовали в управление, а сам Сергей занял должность заместителя начальника.

Нижний Новгород: на «перекрестке» магистралей

Здесь строителей ждал не менее масштабный фронт работ: 450 километров реконструкции магистральных трубопроводов «Сургут - Полоцк», «Альметьевск - Горький-3», «Горький - Рязань 1, 2»,

«Новки - Рязань», «Рязань - Москва», «Ярославль - Москва». Это пять субъектов РФ, реки, леса, болота, овраги и ручьи, а также… культурный слой - впереди идут археологи, извлекающие из будущего ложа нефтепровода культурные ценности. Впрочем, и на поверхности почвы никто не должен пострадать - в 2018 году, например, строители обнаружили на своем пути краснокнижные растения, которые пришлось пересадить за пределы маршрута магистрали. Штаб привык преодолевать любые трудности - закалился за годы совместной работы.

- В нашем штабе сложился молодой и слаженный коллектив, - улыбается Сергей Проскура. - Несмотря на средний возраст 34 года, мы плечом к плечу прошли стройки ВСТО-1, ВСТО-2, «Юг». Поэтому не боимся производственных задач любой сложности!

Плечом к плечу с Сергеем, как настоящая офицерская жена, путешествует по стране и Екатерина. Супруги верят: однажды все нефтепроводы будут построены! А Краснодарский край… еще немножечко подождет.

Сергей Проскура может судить о размерах родины не понаслышке.

ООО «Транснефть - ТСД».