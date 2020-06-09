Обвиняемый в убийстве бизнесмена Виктора Ворошилова предстал перед судом

Ленинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Нижегородской области, обвиняемого в убийстве бизнесмена Виктора Ворошилова. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе районного суда, добавив, однако, что подробности будут позже.

Напомним, гендиректор ООО «Багем» (фирма занимается производством автоприцепов. - Прим. ред.) был зверски убит в гаражном массиве на улице Голубева Ленинского района Нижнего Новгорода прошлой осенью. Его бездыханное тело нашли рядом со сгоревшим внедорожником.

На то, чтобы отыскать подозреваемого в убийстве Ворошилова, полиции потребовалось несколько дней. Задержание 31-летнего нижегородца произошло на территории Чувашии.

Во время задержания мужчина признался: у них с Виктором возник конфликт во время встречи в гаражном массиве. Когда бизнесмен повернулся к нему спиной, он ударил его кирпичом по голове. От удара потерпевший повалился на землю. Тогда подозреваемый затащил, как ему казалось, мертвого Виктора в его же автомобиль, а после поджег и скрылся с места преступления. Оказалось, что потерпевший выжил после удара кирпичом и пришел в себя уже в полыхающей машине.

По предварительной версии, ссора между директором завода автоприцепов и покупателем произошла якобы из-за некачественного прицепа.

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